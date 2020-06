Drelli, Raieste ja Kotsari saatus selgub alles sügisel

Kuna hetkel on endiselt käimas NBAs mänguseisaks, siis selle tõttu viibib ka suvine NBA Draft. Loterii jaoks pannakse pannakse pallid lototroni 25. augustil ja suurüritus ise toimub 15. oktoobril.

Eestlaste jaoks on tänavune draft eriti põnev, sest nimekirjast võib leida koguni kolm Eesti koondise pallurit. Enda nime panid ise listi nii Henri Drell kui ka Sander Raieste ja Maik-Kalev Kotsar läks automaatselt nimekirja, kuna lõpetas USAs ülikooli.

Kuna antud kuupäev on suhteliselt hiline, sest Euroopas peaks ilmselt juba uus hooaeg käima või algama, siis võivad nii Raieste kui ka Drell oma nime draftist ka eemaldada. Kotsar seda võimalust kasutada ei saa.

Hetkel pole teada, millal NBA hooaeg võiks üldse jätkuda. Täna avalikustati suur plaan, kuidas pooleli jäänud hooaeg lõpuni mängida, konkurentsi jäetaks 22 klubi. Välja on mõeldud eriti keeruline süsteem. ESPNi teatel saaks 31. juulist alates Orlandos mängida 13 Lääne- ja 9 Idakonverentsi klubi. Esmalt peaks igaüks «põhiturniiri» - tundub, et jutumärgid on siis kohased! - lõpuni kaheksa kohtumist, seejärel tuleks vajadusel veel eraldi mängud viimaste play-off-kohtade selgitamiseks. NBA meister selguks hiljemalt 12. oktoobril ehk kolm päeva enne drafti ning kogu elamine ja mängimine toimuks Walt Disney keskuses.