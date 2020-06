Välismaine teleseriaal toob päevavalgele FIFA skandaalid

Kogu seriaal käib läbi endise Argentina jalgpalliliidu juhi Julio Grondona silmade. Teda tunti hüüdnime all «Ristiisa» ja tema taktikepi all joosti Argentinas enam kui 30 aastat.

«Minu arust on see väga huvitav, kui saad kujutleda, kuidas Grondona seda juttu teistpoolsusest seletab,» sõnas seriaali idee autor Armando Bo. «Ta räägib seda väga rahulikult ja nii nagu see olustik toona oli.»