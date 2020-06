WRC-sõitja: Rally DirtFishi osalejaskond on kindlasti lahjem kui Rally Estonial

Võistlust tahetakse korraldada 7. ja 8. augustil Lõuna-Eesti teedel, kuid lahtisi otsi on veel väga palju. Näiteks ütles Eesti Autospordiliidu juhatuse liige Janis Kaal, et ralli eelarve pole selge.

Suninen tunnistas, et tahaks esimesel võimalusel rooli taha hüpata, kuid tema DirtFishi võistlusel osalemise tõenäosus on üpriski pisike. «Kahjuks pole meil M-Spordiga sellest juttu olnud. Inglismaal on tehas suletud ja olukord on koroonaviiruse tõttu niiehknaa kehv.»

Samas usub soomlane, et augustisse kavandatud ralli toimub. «Keegi ilmub ikka kohale, näiteks need, kellel pole eelarvega muret. Seal võib olla Soome tiim Soome sõitjaga ja eestlane Hyundaiga,» viitas Suninen Tänakule. M-Spordi mees lisas, et kindlasti pole DirtFishi rallil stardis nii palju WRC-masinaid ja teisi autosid kui mullusel Rally Estonial.

Autoralli MM-sarjas on tänavu sõidetud kolm etappi: Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko. Millal võistluskarussell jätkub, pole praegu teada. Järgmisena peaks kavas olema septembri lõppu planeeritud Türgi ralli, kuid seegi võib koroonaviiruse tõttu ära jääda.

Usutavasti on maailmameistri välja selgitamiseks vaja seitset rallit, kuid see pole FIA poolt veel reegliteraamatusse löödud. MM-sarja juhib Sebastien Ogier, Tänak kaotab talle 24 punktiga.