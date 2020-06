Saatuse tagasilööke trotsival Latvalal on uus plaan

Alustuseks jäi 35-aastane piloot tänavuseks hoojaks üle pika aja MM-sarjas täiskohaga tööta. Plaan oli rentida Toyota masinat, et sellega mõnel rallil kaasa lüüa. Rootsis oligi Latvala teel, kuniks tuli Yarise tehnilise rikke tõttu võistlus varakult pooleli jätta.

Tiimipealik Tommi Mäkinen lubas talle kompensatsiooniks Sardiinia etappi. Siis tuli peale aga koroonaviirus, praeguses seisuga on võistlus teadmata ajaks edasi lükatud. Lisaks jäid ära Soome ning Walesi rallid, kus Latvala võinuks samuti osaleda. Sellele vaatamata pole ta püssi põõsasse visanud.

«Ma ei jäta kindlasti rallisõitmist pooleli, aga pean olukorda adekvaatselt hindama. Saaksin kaasa teha ühel võistlusel. Kui see midagi sisse toob, siis on hästi. Kui mitte, siis pole mõtet raha põletada.»

Uut plaani on kogenud piloodil mugav realiseerida, sest ta on vanade rallimasinatega juba mõnda aega tegutsenud. Viimastel aastatel on Latvala ka mõnel korral kodumaal Toyota Celicallaga võistelnud.