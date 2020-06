Adamo: kolme etapiga kedagi maailmameistriks kuulutada on vale

FIA reegliraamatus pole kirjas, kui palju etappe tuleks hooaja jooksul MM-tiitli väljajagamiseks ära sõita. Tõsi, nii WRC promootor kui ka FIA rallidirektor Yves Matton on öelnud, et see arv võiks olla seitse.

Mai lõpus teatas MM-sarja liider Sebastien Ogier, et tema pole kolme etapiga mingi maailmameister. Ogier ei öelnud küll täpselt, mitu rallit tema hinnangul pidada oleks vaja, kuid kolmest kindlasti ei piisa. «Kolm jääb väheks,» sõnas ta portaalile DirtFish.

Samal arvamusel on ka Hyundai tiimipealik Andrea Adamo. «Selles osas pean Sebastien Ogieriga nõustuma. Olen viimaks temaga milleski ühel arvamusel,» sõnas Adamo. «Vajame nii palju etappe kui võimalik, aga kolme etapiga kedagi maailmameistriks kuulutada on vale ja ma ei ütle seda sellepärast, et me pole liidrid.»

Hetkel on sõidetud ainult kolm osavõistlust, mis toimusid Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos. Edasine kalender on veel ebaselge, sest järjepanu on rallisid ära jäetud. Toimuma peaksid veel Türgi, Saksamaa ja Jaapani rallid. Lisaks on teadmata, mis saab Itaalia ja Argentiina etappidest.

Hetkel arutatakse ka varianti lubamaks lisada kalendrisse rallisid, mis sinna selle koostamisel ei kuulunud. Üks sellisteks oleks Lõuna-Eestis korraldatav Dirtfish ralli.

«Eesti on kindlasti meie nimekirjas. Nad on teinud eelmistel aastatel head tööd ja meeskonnad on olnud väga rahul. Eestlastel on olnud mitmeid aastaid korraldamiskogemust ning neil on üks parim fännikultuur, mida Euroopas võib kohata. On üsna selge, et kui nad täidavad ära meie nõuded, on väga võimalik neid näha MM-sarjas juba sel aastal,» ütles WRC promootor Oliver Ciesla.