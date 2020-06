Latvala tõi kolm põhjust, miks on Toyota olnud MM-sarjas edukas

Praegu pole Latvalal käsil kõige helgemad ajad. Alustuseks jäi 35-aastane piloot tänavuseks hoojaks üle pika aja MM-sarjas täiskohaga tööta, mistõttu oli plaan rentida Toyota masinat, et sellega mõnel rallil kaasa lüüa. Rootsis oligi Latvala teel, kuniks tuli Yarise tehnilise rikke tõttu võistlus varakult pooleli jätta.

Tiimipealik Tommi Mäkinen lubas talle kompensatsiooniks Sardiinia etappi. Siis tuli peale aga koroonaviirus ning praeguses seisuga on võistlus teadmata ajaks edasi lükatud. Lisaks jäid ära Soome ja Walesi rallid, kus Latvala tahtnuks samuti osaleda.

Latvala on tuntud positiivse inimesena ning kõigele vaatamata pole tema ellusuhtumine kuidagi muutunud. Kuna tal pole mõtteski rallisporti jätta, uuris Dirtfish, kas teda huvitaks oma tiimi juhtimine. On ta ju MM-sarja kõige kogenum roolikeeraja ning teadmisi jagub mehel küllaga!

«Ma ei mõtle praegu sellele,» vastas Latvala. «Tõsi, kui selline olukord peaks kätte jõudma, võtaksin selle muidugi vastu. Oleks tore oma tiimi juhtida. Samas tunnen veel, et tahaksin võidu sõita.»

Autoralli on Soomes alati menukas olnud, kuid praegune Toyota tehasetiim on MM-sarja ajaloos esimene, mida peetakse Soome omaks. Jah, võidusõiduautoks on Jaapani masin ning tiim on rahvusvaheline, kuid kõike haldab neljakordse maailmameistri Tommi Mäkineni firma.

Latvala hinnangul on selge, miks pole Soomes varem WRC-tiimi olnud. «Ralli on siinmail küll jäähoki järel kõige menukam spordiala, kuid inseneride ja mehaanikute osas pole meie rallikultuur ja väljaõpe nii hea kui näiteks Inglismaal ja Prantsusmaal.

Nüüd, kui Toyota tuli Soome, on olukord muutunud. Ka minu töökojas on üks kutt õppimas. Kuigi insener ei pruugi ise autos olla, peab ta teadma, kuidas seda kokku panna.»

Samuti rääkis Latvala, miks on Toyota WRC-tiim olnud edukas. Pärast MM-sarjaga 2017. aastal taasliitumist on võidetud üks individuaalne tiitel (Ott Tänak mullu) ja üks konstruktorite karikas (2018).

«Üks asi on paindlikus. Alati ei tule järgida ühte kindlat plaani. Muidugi, mingi alus peab tegevusele olema, aga kui Toyota tahab teha kiireid otsuseid, saavad nad seda teha.

Teiseks on mentaliteet. Kuigi pool tiimist on mujalt kui Soomest, on võistkonna sisekliima suuresti Soome mentaliteedi poolt mõjutatud. Oleme rahulikud ja saame kõigiga hästi läbi.

Kolmandaks on suur toetus Jaapanist. Akio Toyoda (Toyota president) jaoks on ralli oluline. See on tähtis, et terve autotehase pealik toetab rallit, mitte pole sellega seotud ainult turunduse pärast.»

35-aastane Latvala on osalenud 209 MM-rallil ning on võitnud 18 etappi. Ta on WRC-autodest roolinud nii Fordi, Volkswagenit kui ka Toyotat. MM-sarja üldarvestuses on ta kolm korda lõpetanud teisena.