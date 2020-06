Pirita linnaosa vanem: jalgpallihalli võiks korraks panna pausile

«Küsimus, kas Maarjamäele kommunismiohvrite memoriaali lähedale sobib jalgpalli sisehall, on läinud tuliseks ja emotsionaalseks, mistõttu oleks paslik teha väike paus ja jätkata arutelu, kui kõik pooled on valmis otsima kompromisse. Praegu läheb protsess rohkem protestide esitamise vaimus, selle asemel et otsida võimalikke lahendusi,» sõnas Liinat.

«Mõistlik oleks sõnastada, millised on võimalused, et need kaks erinevat ehitist siiski võiksid üksteise läheduses olla. Kas arvestatud on kõiki tänapäevaseid lahendusi nagu sedavõrd lihtne asi nagu täiendava kõrghaljastuse rajamine? Tundub, et pigem ei ole kõiki kaasaegseid lahendusi kaalutud ning juhtideeks on saanud, et «ei sobi, leidke muu koht»,» selgitas Liinat.