100 meetri jooksu maailmameistrit ähvardab kaheaastane võistluskeeld

USA esisprinter, kes alles eelmisel aastal pääses napist teises samasugusest võistluskeelust, kui ta oli rikkunud hooajal 2018-2019 Adamsi poliitikat ehk ei andnud dopinguküttidele oma asukohast teada, tuli sellise teadaandega lagedale ise.

Coleman sõnas, et ta üritas apelleerida puhta spordi nimel tegutseva organisatsiooni Athletics Intergity Unit (AIU) väidet, justkui oli ta 9. detsembril dopinguküttidele kättesaamatu, kuid tulutult.

«Ja nüüd võib mind oodata võistluskeeld mingi teo eest, mis jääb praeguseks juba pea aasta taha,» lausus Coleman, kelle sõnul on tegemist antidopingu inimeste teadliku üritusega talle käru keerata.

Nimelt ei andvat ameeriklase sõnul neile rahu asjaolu, et ta eelmise aasta Doha MMi eel võistluskeelust pääses. Toona pidi Colemanile määratama aastane võistluskeeld, kuna ta oli kolmel korral aasta jooksul jätnud oma asukoha ametnike ees saladuseks. Rikkumised fikseeriti 2018. aasta 6. juunil, 2019. aasta 16. jaanuaril ja 26. aprillil. Coleman aga apelleeris, et esimene nendest rikkumistest jääb tegelikult 2018. aasta aprilli algusesse ega mahu seega ette nähtud 12-kuise perioodi sisse. See otsus ka rahuldati.

«Mina leian, et too 9. detsembri katse on nendepoolne teadlik lüke mind vahele võtta. Ärge tulge mulle ütlema, et ma ei andnud dopinguproovi, kui sa hiilisid salaja mu ukse taha (parkisid umbes tänavale ja korra jalutasid maja eest läbi nii, et sellest pole ühtegi jälge),» lausus Coleman.

Ameeriklase sõnul oli ta dopinguküttide külastushetkel poes jõulukinke ostmas ning tal on selle tõendamiseks ka vajalikud tšekid ja pangaväljavõtted olemas. «Olin enam kui valmis dopinguproovi andma, kui keegi oleks mulle selles osas helistanud. Mulle anti sellest ebaõnnestunud üritusest teada aga alles järgmisel päeval.»

Ametlikest dokumentidest ilmneb, et dopingukütid tõepoolest ei üritanud tol päeval Colemaniga telefoniteel ühendust võtta. Küll olid nad tema ukse taga koputamas üle tunni aja, kuid ühtegi vastust nad ei saanud.

«Kõikidel teistel juhtudel on mulle alati helistanud. Ma ei mõista, miks see sel korral erinev on,» jätkas Coleman ja lisas, et kaks päeva pärast ebaõnnestunud katset olid dopingukütid taas tema ukse taga ning ta andis neile ka proovi.