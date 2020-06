Riik toetab võimalikku MM-rallit vähemalt 980 000 euroga

Pürn lisas, et MM-ralli puhul võib jutuks tulla ka täiendav riigipoolne rahastus. «Lõplik summa selgub, kui asjad on konkreetsemad ja lepingud allkirjastatud. Täna pole see teada.»

Asekantsleri sõnul on kultuuriministeerium Rally Estonia projekti alati vaadanud pikema perspektiiviga. Ta usub, et tänavu hea võistluse korraldamine loob eeldused ka järgnevatel aastatel MM-sarja jõudmiseks.

Rally Estonia korraldajad ja Eesti Autospordi Liit andsid veidi enam kui poolteist tundi tagasi teada, et on sõjakirve maha matnud ning ühendanud jõud. Lõppeesmärgiks on meie koduõuele tuua MM-etapp ning Rally Estonia pealiku Urmo Aava teatel on Eestile säärane pakkumine ka tehtud.