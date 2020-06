Rally DirtFishi saatus on lahtine, otsustavaks võib saada FIA otsus Eesti WRC-ralli osas

29. mail teatati, et Eesti Autospordi Liidu (EAL) korraldatavale rahvusvahelisele rallile on õla alla pannud valitsev maailmameister Ott Tänak ja võistluse nimisponsoriks saab eestlase suurtoetaja DirtFish, kes omab nii ralliportaali kui ka firmat, mis tegeleb näiteks rallikooliga.

EALi tegevjuht Janis Kaal nõustus äsja Postimehega vesteldes, et enne kui pole Rahvusvahelise autoliidu FIA otsust, kas Rally Estoniast saab MM-etapp või mitte, on Rally DirtFishi saatus lahtine. Otsus võib tulla juba sel reedel, mil koguneb FIA nõukogu.

«Ärme rutta praegu sündmustest ette. Vaatame asjadele otsa siis, kui on selgus majas. Juhin tähelepanu, et räägime praegu MM-etapi Eestisse toomisest,» ütles Kaal. «Kui see peaks õnnestuma, saame kõikidele teistele asjadele peale vaadata. Millal ja mis teedel üks asi toimub ning kas see võimaldab teisel rallil planeeritud kujul toimuda või mitte, on järgmine faas.»