Jüri Ratas: annan kõik selleks, et Eestis toimuks tänavu WRC-ralli

«Mina luban omalt poolt anda kõik selleks, et see siin toimuks,» ütles Ratas. «See tähendab muidugi suuremat maksumaksja tuge. Kui mullu oli riigi tugi suurusjärgus üks miljon eurot (980 000 eurot - H. L.), siis julgen arvata, et tänavu on vaja umbes 2-2,5 miljonit. Minu meelest väärib ralli seda!

Loodan, et näeme tänavu Eestis WRC-autosid ja hoian sellele pöialt. See eeldab, et ka rallikogukonnas pannakse vaidlused maha ja töötatakse ühe asja nimel. See on väga vajalik, seda enam, et meil on valitsev maailmameister Ott Tänak. Korraldajad on öelnud, et telepilt jõuab väga paljudesse riikidesse ja umbes 150 miljoni inimeseni. See reklaamib meie kaunist Lõuna-Eestist. Usun, et MM-ralli toimub.»