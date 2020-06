Poliitik: WRC-etapi korraldusõigus maksab tavaliselt kaks kuni viis miljonit eurot. Praegu saab seda 450 000 euro või vähemaga

Viimastel aastatel on Liepajas sõidetud autoralli EM-etappi.

Lätis toimuv Liepaja ralli on ühenduses autoralli MM-sarjaga, et korraldada tänavu üks etapp. Homme hommikul kohtuvad meie lõunanaabrite parlamendisaadikud, et arutada võistluste võimalikku organiseerimist.