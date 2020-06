Neuville´i jõhker avarii tekitas tiimile kõvasti peavalu ja rahakulu

Hyundai oli esimene, kes pärast koroonapandeemiast tekkinud testimispausi uuesti rajale naasis. Eelmise nädala alguses i20 masinaga Soome teedel kihutanud Neuville läks aga ühte kurvi liiga uljalt, tabas kivi ning autost ei jäänud suurt midagi alles.

«Tabasime sisekurvi lõigates kivi, mistõttu käisime paar korda üle katuse. Õnneks oleme [kaardilugeja Nicolas Gilsoul'iga] mõlemad korras, kuid kuna auto parandamine osutus liiga keeruliseks, tuli testimine enneaegselt lõpetada,» selgitas belglane Hyundai pressiteenistusele.

Thierry Neuville auto pärast avariid. FOTO: MLP.ee Facebooki leht

Nüüd avaldas DirtFish loo tiimipealiku Andre Adamo perspektiivist. Itaallane tunnistas, et elas üle päris suure ehmatuse.

«Nägin raadiosaatjaga korraldajat, ta oli veidi ärritunud ning tormas Thierry juurde. Sõnasin endamisi: «Kurat! See küll hea pole.» Tavaliselt on rajajulgestajad rahulikumad ja nii ei käitu. Mul on halbu kogemusi: kui keegi raadiosaatjas karjub, meenuvad pahad asjad,» jutustas Adamo.

Õnneks jäid nii Neuville kui ka tema kaardilugeja Gilsoul terveks. Sodiks sõidetud autot nähes tärkasid võistkonna pealikus aga juba sootuks teised tunded.

«Nägin hävinud masinat ja mõtlesin raskele tööle, mida selle ettevalmistamiseks panustasime. Kogu Soome reisi planeerimine, dokumentide vormistamine, koosolekud ja muu selline... Ütlesin endamisi «Kurat küll!»» sõnas Adamo.

«Aga pärast 22-sekundilist vihahoogu lõin endale jalaga tagumikku. Mõistsin, et midagi pole parata, tuleb edasi minna. Helistasin oma kuttidele ja ütlesin, et homme lendame koju ja hakkame uut autot ette valmistama.»

Ta jätkas: «Muidugi pean kulutatud eurodele mõtlema. Aga see on investeering. Näha inimesi uuesti heatujuliselt masina kallal töötamas ja sõitjaid testimas on seda väärt.

Ma pole kunagi öelnud, et mu elu peab olema lihtne. Lendame koju ja hakkame otsast pihta. Kohe, kui avariist kuulsin, teadsin, et peame autot remontima hakkama. Tahan, et inimesed teaksid: see tiim on väga-väga tugev, nagu kivi.»