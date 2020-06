Neuville sõidab Rootsi võistluskogemust hankima

«Olen väga õnnelik, et mul õnnestub sellel kuulsal rallikrossi rajal startida ja niivõrd heast võistlusnädalavahetusest osa saada,» sõnas eelmisel nädalal Soome teedel WRC-masinat testinud belglane oma rallikrossi debüüdi eel. «Mul õnnestus eelmisel aastal seda sarja veidi jälgida ja see tundus väga põnev. Seega ootan põnevusega sellest osa võtmist.»

«Meie [ettevõtte] jaoks on see suur debüüt. Oleme teadlikud, et tegemist on väga tõsise väljakutsega, sest meil tuleb olla kohe kiire. Tahamegi rajal aru saada, mida on vaja masina juures veel parandada ja millele arendusel keskenduda. Tavaliselt kihutavad kõik selles sarjas sama margiga, kuid tahaksime väga seda tulevikus muuta,» sõnas belglane.