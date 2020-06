Rovanperä jäi lemmikute valimistel omadele truuks

19-aastase soomlase meelisneljarattaliseks on Peugeot 206, millega tema isa Harri 2001. aastal Rootsis oma karjääri ainsa MM-etapivõidu teenis. Kalle oli toona kõigest 134 päeva vana, kuid ajaloolised videokaadrid rõõmsast isast on tugevalt sööbinud ka tema mällu.

Miks? «See on üks kiiremaid katseid, kus tee varieerub väga palju. Lisaks on seal palju hüpped ning on kokkuvõttes väga tehniline katse. Seal on esindatud kõik Soome ralli parimad omadused,» leidis Rovanperä.