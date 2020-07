Ogier: tiimisiseselt on kõva konkurents

Toyota rallimeeskond tegi enne koroonapausi aastale tugeva alguse. Pärast esimest kolme etappi on kõik piloodid punktiarvestuses esinelikus ja meeskondlikult ollakse parimad.

«Meil on tiimisiseselt väga kõva konkurents. Elfyn (Evans) on olnud väga tugev. Rootsis näitas ta kõvat taset ja võitis etapi,» kiitis Ogier uelslast Rallit.fi-le.

Lisaks kiitis kogenud ralliäss noort soomlast Kalle Rovanperät. «Kalle sõidab WRCs alles esimest hooaega, kuid on esimesel kolmel etapil väga head sõitu näidanud. Rootsis tõmbas ta punktikatsel mulle koti pähe.»

«Ma usun, et meil saab ka tulevikus olema suuri väljakutseid. Aga see mulle meeldibki. Ma tahan teiste vastu võistelda. See annab mulle motivatsiooni ja sunnib mind endast parimat andma,» ütles prantslane lõpetuseks.