Vettel naaseb Red Bulli? Verstappen: minul poleks temaga probleemi

«Mul ei oleks Vetteli kui tiimikaaslasega mingit probleemi, aga mõistagi pole see minu otsutada. Ma pole temaga kunagi ühes tiimis sõitnud ega koos töötanud, aga see, et ta tahab samamoodi võita, pole minu jaoks probleem. Kui panna kaks võitvat sõitjat ühte tiimi, siis asi töötab. Nii oli see ka minu ja Daniel Ricciardoga,» rääkis Verstappen Austria meediale.

Uuest hooajast töötuks jääv Vettel kihutas enne Ferrarisse siirdumist just Red Bullis, kus võitis aastatel 2010-2013 ka oma neli maailmameistritiitlit. Kuna Mercedese meeskond andis ka hiljuti teada, et nemad Vettelit enda ridadesse ei palka, on Red Bull sakslane viimane õlekõrs, peaks ta soovima jätkuvalt tippkonkurentsis kihutada.

Red Bulli vormelitiimi pealik Christian Horner pole Vetteli naasmist igatahes välistanud. «Ta on suurepärane sõitja ja meil on palju ilusad mälestused minevikust. Me ei osanud oodata, et ta turule jõuab, aga [meie teine sõitja] Alexander Albon areneb samuti hästi,» sõnas Horner ning lisas, et F1 kaotaks väga palju, peaks Vettel sarjast sootuks lahkuma.