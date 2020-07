Ratas majutushindadest Rally Estonia ajal: Eestis on turumajandusele vastav loogika ja see on suurepärane

Tänasel valitsuse pressikonverentsil küsiti hindade kohta kommentaari peaminister Jüri Rataselt, kes suurt numbrit sellest ei teinud. «Ma olen õnnelik, et elan alates 1991. aastast vabas demokraatlikus Eesti riigis, kus on turumajandusele vastav loogika ja minu meelest on see suurepärane,» ütles peaminister.

Samas andis peaminister mõista, et autoralli omapära tõttu tuleb Rally Estoniale läheneda paindlikult. «200 km peale on mitmeid pealtvaatamiskohti. Siin on vaja erilähenemist. Ei saa öelda, et üks üritus ja see on see piirarv.»