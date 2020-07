Eesti WRC-etapile saab rallipassi mõistliku hinnaga, loodetavasti ka majutuse

Viimastel päevadel on enim pahameelt tekitanud majutushindade järsk tõus. Eelkõige asusid rünnakule soomlased, kes tõid välja lõunaeestlaste ahnuse. Võistluse üks peakorraldajaid Tarmo Hõbe kutsub inimesi üles kainele mõistusele.

«Kõik mõistavad, et nõudlus majutuskohtade järele on sel nädalavahetusel suur, kuid hinnad on praegu ületanud igasuguse piiri. Kui näiteks Tartu tagasihoidliku kahetoalise äärelinnakorteri eest küsitakse kahe inimese kolme öö eest 5000 eurot, siis seda ei saa pidada mõistlikuks,» ütles Hõbe Lõuna-Eesti Postimehele.

Rally Estonia kodulehele on loodud majutusmoodul, kus viiakse kokku majutuskoha pakkuja ja rallihuviline. «Kõik, kellel on pakkuda alternatiivset majutust, saavad sisestada leheküljel oma majutusvõimaluse kirjelduse, info mahutavuse kohta, fotod ja muu teabe,» lausus Hõbe.

Tema sõnul on keskkond loodud tasakaaluks spekuleerimisele. See peaks tooma turule pakkumisi juurde – nii et ööbimise hinnad oleksid ralli ajal mõistlikud.

Hõbe rõhutab, et tänavu pole Rally Estonia peaeesmärk tulu teenimine, vaid endast tuleb jätta võimalikult hea mulje. Siis on tunduvalt tõenäolisem, et ka tulevikus jõuab MM-etapp Eestisse. Ühtlasi saab seetõttu ka rallipassi kätte väga mõistliku hinnaga.

«Üldjuhul jäävad WRC-etappidel rallipasside hinnad 80 euro kanti. Loodame, et Eesti tänases olukorras on rallipassid veel soodsamad. Me ei lähe kindlasti välja selle peale, et paneme defitsiidi ja nõudluse kartuses piletitele kõrged hinnad. Meie eesmärk on, et hind oleks mõistlik,» teatas Hõbe.

Eesti MM-etapp toimub Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel 4.-6 septembrini. Tegemist on esimene WRC-ralliga pärast koroonaviirusest tekkinud pausi. Viimati võisteldi märtsi keskel Mehhikos.

Peaminister Jüri Ratase sõnul otsustab riik sügiseste võimaliku pealtavaataje piirangute ulatuse 13. augustil. «Sellest ajast jääb rallivõistluseni veel piisavalt aega,» ütles ta, rõhutades, et suurele maa-alale hajutatud võistlusel tuleb suhtuda piirangutesse paindlikult.