Itaalia tippklubides karastunud Oliver Jürgens vihub Levadiaga trenni teha

Üheksakordse Eesti meistri spordidirektor Sergei Pareiko kinnitas Postimehele, et 17-aastane Jürgens teeb praegu tõesti Levadiaga trenni, kuid konkreetsematest plaanidest või käikudest on veel vara rääkida.

«Meil tekkis võimalus temaga tutvust teha ja oleme selle üle väga õnnelikud,» sõnas 65 korral Eesti koondist esindanud väravavaht ning lisas, et praegu peavad mõlemad pooled alles tunnetama, kas tegemist võiks olla hea koostööga.

«Meie tahame näha, kas ta on valmis juba meeste seas jalgpalli mängima. Ning eks temalegi on see hea kontrollimiskoht,» jätkas Pareiko. Vähemalt eilse treeningu põhjal julgeb puurilukk öelda, et noormees on tõesti väga hea.

«Temast on tõesti põhjust rääkida. Ma olen jalgpalli näinud küll ja selle põhjal, mis eile nägin, võin öelda, et tegemist on väga perspektiivika poisiga. Trennis paistis ta igatahes silma ja tundub, et ta on väga lähedal, et teha samm edasi meeste sekka,» sõnas Pareiko, kuid tõi esmavaatluse põhjal välja ka ühe arenemiskoha. «Võib-olla võiks ta väljakul rohkem rääkida.»

Teoorias on Levadial ja Jürgensil aega kuu aega, et otsustada, kas nad hakkavad ühte jalga käima või mitte, sest hooajasisene ülesandmisperiood avanes täna ning sulgub alles 21. augustil. Pareiko sõnul nii kaua nad Levadiaga kindlasti ei venita.

Nõmme Unitedist tuule tiibadesse saanud Oliver Jürgens liitus eelmisel suvel Itaalia kõrgliigas palliva Hellas Veronaga, kelle U17 meeskonna eest lõi 13 kohtumisega kärmelt kaheksa väravat.

Talvel siirdus ta laenulepingu alusel edasi AS Roma leeri, kelle U17 võistkonna eest jõudis väljakul käia 4 korda ning lüüa selle ajaga 4 väravat. Vahetult enne koroonapausi teenis noormees kutse ka Roma Primavera (U19) satsi juurde, kuid kohtumises Interi vastu ta võimalust veel ei saanud.