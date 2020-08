Mullu eestlaste triumfiga päädinud turniir toimub ka tänavu

Seetõttu põhineb mäng rünnakul ja kiirel tempol. Alagruppidest pääseb edasi 2 enim Own the Court punkte saanud meeskonda. Punkte saab teenida mängu võiduga (5 punkti) ja Own the Court boonusega (6 punkti). Own the Court boonuse saab võistkond, kes alagrupimängudes on visanud enim punkte.