Eesti esipaar pudenes EMil konkurentsist

Avageimis olid austerlased need, kes esimese äramineku tegid, kui 2:2 pealt 5:2 ette rebisid. Meie meestel oli sellele aga vastus olemas ning peagi olid 7:6 peal juba Nõlvak–Tiisaar. Seejärel näis, et Eesti esipaar läheb oma teed, kuna oli neil kasutada 10:7, 13:10 ja 15:13 eduseisud, kuid mõni hetk hiljem olid 16:15 omakorda peal juba austerlased.

16:16 seisul olid hoopis Huber–Dressler need, kes matšpalli teenisid, kuid meie õnneks lendas järgnev serv kohe pikaks (17:17). Kohe järgmise punktiga õnnestus austerlastel teenida aga teinegi matšpall, mis pika pallivahetuse järel ka realiseeriti. Geim 19:17 austerlastele, mis tähendab, et Nõlvak–Tiisaare jaoks lõppes EM alagrupiturniiriga.

«Väga valus kaotus,» sõnas Tiisaar vahetult pärast matši võrkpalliliidu pressiteenistustele. «Teises geimis alustas Dressler väga kõva serviseeriaga: tõesti väga head servid, millelt said 6:1 edu ja see püsis neil geimi lõpuni. Teises geimis leidsime ka oma mängu ning tulime tagasi ehk me ei läinud kolmandasse ebaenesekindlalt. Aga kokkuvõttes lihtsalt väga ärev mäng.»