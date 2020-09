Ometi otsustas Tänak võitvast meeskonnast lahkuda ning lõi käed Hyundaiga. Kuigi avalikkusele oli see suur üllatus, oskas Mäkinen sellist otsust oodata. «Kui ma Otiga [eelmisel aastal] rääkisin, mainis ta, et sooviks teisi meeskondi näha. Ütlesin talle täiesti avatult ja sõbralikult, et oma sõitjapäevil hoidsin pidevalt silmad lahti ja mõtlesin, kuhu ma võiks minna,» sõnas Mäkinen DirtFishile.