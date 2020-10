Kristin Kuuba alustas uue klubi eest võidukalt

Wipperfeldi klubi hingekirjas on hetkel 25 mängijat (15 meest ja 10 naist), kusjuures seltskond on väga rahvusvaheline. Lisaks Eestile on naiste seas esindatud Holland (Jie Yao), Taiwan (Wen Hsing Cheng ja Ya Lan Chang), Inglismaa (Jenny Moore), Soome (Jenny Nyström), Indoneesia (Cisita Joity Jansen) ja Poola (Karolina Wadzinska ja Zuzanna Parysz), ainus Saksamaa passiga mängija on Miranda Wilson.