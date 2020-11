Ta ei leia, et kujunenud olukorras peaksid sportlased laagrist loobuma. Martin Himma on sellest küll juba teatanud. «Loodan, et ülejäänud tulevad kohale. Ma ei hakka neile ütlema, et keerake ots ringi. Laager on varem planeeritud, elamine-söömine organiseeritud, suusarada olemas. Loodan siiralt, et sportlased teevad vajaliku laagri ära. Nad peavad hoidma kontakti oma isiklike treeneritega, et mida ja kuidas teha. Mul on sportlastest kõige rohkem kahju, peame üritama neid sellest jamast säästa nii palju, kui võimalik,» mõtiskles Rehemaa.