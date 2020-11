Saaremaa teenis hooaja esimese kaotuse, nende skalbi noppis Tallinna Selver

Hoolimata kaotusest jätkab Saaremaa tabeliliidrina, nad on võtnud üheksa võitu ja teeninud ühe kaotuse. Selver on jätkuvalt kuuendal kohal, tabelis kolm võitu ja kolm kaotust.

Saaremaa on sel hooajal olnud selgelt Eesti ja Läti ühisliiga parim volletiim, sest üheksast mängust on nad kogunud üheksa võitu. Mängitud on 32 geimi, millest on kaotatud vaid viis.