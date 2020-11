«Selle jaoks sai nii palju tööd tehtud, kuid praeguseks on see kõik ajalugu,» sõnas Lukjanuk. «Tegemist oli pika ja keerulise hooajaga, kuid ma olen väga õnnelik, et mul õnnestus hooaeg niimoodi lõpetada.

Olen suures plaanis rahul ka enda sõiduga. Võib-olla küll mitte tänasega, kuid hooaja jooksul näitasin ma head ja stabiilset minekut. Oleme astunud samme edasi ning kuigi piiratud vahendite juures pole kerge maailmaga võidelda, on see meil siiani õnnestunud. Tulevikus on see aga aina raskem, mistõttu tuleb meil oludega lihtsalt kohaneda.»