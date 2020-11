2018. aastast vormel 1 sarjas kohustuslikuks muudetud halo-nimeline turvasüsteem võeti algselt tiimide ja sõitjate poolt vastu suure nurinaga, kuid kasutusele võttes on selgunud, et tänu turvakaarele on suudetud päästa mitmeid inimelusid.

Mis aga on nüüd elupäästjaks tõusnud halo-süsteem? Algselt vastakaid arvamusi tekitanud sõitjate pead kaitsev konstruktsioon võeti sarjas ametlikult kasutusele 2018. aastal. Enne seda peeti aga mitmeid teravaid arutelusid, kus koorus välja, et uus turvaseade on liialt kallis ning et kaaluda tuleks ka teisi variante.