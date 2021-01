Rallimaailma tipptegijatest said Eesti e-residendid

See lubas kõikidel osapooltel anda pressikonverentsil ka digitaalsed allkirjad kokkuleppele, mille kohaselt kuulub Rally Estonia autoralli MM-kalendrisse ka tuleval aastal.

Vatanen on 1981. aasta autoralli maailmameister, kes kihutas karjääri jooksul kokku 101 MM-rallil ning võitis neist kümme. Matton, keda lähiajaloost teatakse rohkem Citroeni rallitiimi endise pealikuna, on samamoodi kunagine rallimees, kuid maailma mõistes tipptasemele ta ei jõudnud.

Pressiteates edastatud kommentaarid:

Peaminister Jüri Ratas: «2020 Rally Estonia oli suurepärane õnnestumine. Seda suurem on rõõm teatada, et sellel ja järgmisel aastal on Rally Estonia saanud õiguse korraldada FIA autoralli maailmameistrivõistluste etappi. See näitab, et meid usaldatakse maailmas ja seda, mismoodi saadi COVID-19 tingimustes ilma nakatumisteta hakkama, hindasid kõrgelt nii rahvusvahelised organisatsioonid kui Eesti Vabariigi Terviseamet. Ma soovin õnne korraldajatele, koostööpartneritele Eestist ja maailmast ning kõikidele rallisõpradele üle maailma. Teie toel Eesti positsioon rallimaailmas kindlasti tugevneb. Ma soovin edu ja jõudu kõikidele osapooltele.»

Kultuuriminister Tõnis Lukas: «Rahvusvaheline suursündmus WRC ralli pakub head võimalust tutvustada Eestit, meie kultuuri ja ajalugu. Muidugi on sel positiivne majanduslik mõju. Tänu kõrgetasemelisele korraldusele ja professionaalsele tele- ja veebiülekande teenustele said miljonid vaatajad üle maailma juba eelmisel aastal osa meie ilusast maast ning õnnestunud spordi sündmusest ja muidugi Ott Tänaku ja Martin Järveoja võidust. See kordub ka sellel ja järgmisel aastal. Tänan promootorit usalduse eest ja loodan pikaajalisele heale koostööle. Eesti poolne korraldusmeeskond alt ei vea.»

FIA rallidirektor Yves Matton: «Tänane sündmus on pika protsessi ja pühendumise tagajärg, nii Eesti Autospordi Liidu kui Rally Estonia korraldajate poolt. Alates aastast 2010 on see meeskond seadnud rallit korraldades eesmärgi teha parimat rallit. Seda nii kohaliku meistrivõistluste kui Euroopa meistrivõistluste etapina ja siis WRC promotsioonirallina. Eelmise aasta olud andsid neile võimaluse korraldada FIA autoralli maailmameistrivõistluste etappi. Ja oli selge, et neil on olemas tase ja oskused teha WRC rallit ja tuua MM-sarja uut lähenemist. See veenis FIA’t, WRC Promootorit ja kõiki osapooli, et see ralli on võimeline ja valmis liituma FIA autoralli maailmameistrivõistluste sarjaga sellel ja järgmisel aastal. Õnnitlen kõiki eestlasi seni tehtud suurepärase töö eest.»

WRC Promoter tegevjuht Jona Siebel: «Rally Estonia varasemate aastate, eriti eelmise aasta korraldus oli üks võtmetegureid, et mis tagas Rally Estoniale ja Eestile kahe aasta WRC etapi korraldusõiguse. Teine tegur on kindlasti kirg, seda Eesti fännide poolt. Sellele aitavad kindlasti kaasa Ott Tänaku ja Martin Järveoja maailmeistritiitlid. Ja kõige olulisem on pühendumine. Mida me siin näeme, on see, et selle sündmuse õnnestumise jaoks on pühendunud terve riik - Eesti valitsus, korralduskomitee, fännid. Eelmisel aastal pääses raja äärde 16 000 fänni ja kujutage ette, kui poleks piiranguid, palju neid siis oleks olnud. Ja ma loodan, et sellel aastal saate ennast tõestada ka suurema hulga fännide ees. Kahe aastane leping ja eelpool toodud faktid, see on selge sõnum nii WRC Promootori kui FIA poolt – Rally Estonia sobib WRC kalendrisse.»

Eesti Autospordi Liidu president Ari Vatanen: «Ma olen alati öelnud, et Eesti võistleb nii spordis kui ka paljudes muudes ajades rahvuse ja riigina oma kategooriast tugevamas seltskonnas. Rally Estonia meeskond on teinud väga head tööd. Ja me teadsime, et nad on selleks võimelised. Eelmise aasta sündmused ja olud lükkasid mitmed protsessid kiiremini liikuma ja unistus sai tõeks. Siin on ka suur roll valitsusel ja peaminister Jüri Ratasel, et asjad liikusid õigesse suunda. Ilma riigi toeta on keeruline suuri asju teha. Eesti meeskonnavaim oli see, mis tõi WRC ralli Eestisse ja on ka see, mis hoiab seda siin vähemalt kahel järgmisel aastal.»