Kelly Sildaru: ma olen ohver. Tunnen, et pole ise midagi valesti teinud

Kelly ütles, et on kaks põhjust, miks ta otsustas oma looga kaamerate ette tulla. «Üks põhjus on kindlasti see, et hästi paljudele kajastatakse olukorda selliselt, et mina tahan kellelgi kotti üle pea tõmmata. Teine asi on ka see, et tunnen, kuidas minu lugu võib teisi inimesi ehk julgustada ja astuda samme, millega minul läks tõenäoliselt liiga kaua aega.»

Tõnis Sildaru. FOTO: Tairo Lutter

Möödunud suvel esitati kahtlustus Tõnisele väidetava kehalise väärtkohtlemise ja suures ulatuses omastamisega. Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirle Melk ütles «Pealtnägijale», et uuritakse sündmusi, mis toimusid vahemikus 2018-19. Ta sõnas, et kehalise väärkohtlemise episoode on olnud mitmeid ja kahtlustuse kohaselt on neid toime pandud nii Kelly kui ka tema ema Lilian Talvingu suhtes.

Tõnis pareeris süüdistusi. Telefoni teel rääkis ta: «Siin on ilmselgelt pahatahtlikud mängud, mille tõttu on Kelly täna manipuleeritav oma ema poolt. See hävitab tegelikult kahe noore inimese elu terveks eluks sel eesmärgil, et naised soovivad mulle kahjuks kätte maksta.» Ta lisas hiljem, et Kelly ja Lilian liialdavad ning valetavad.

Kelly on enda sõnul mõelnud, kas selline skandaal mõjub tema karjäärile halvasti. Ta ise ei tunne aga, et nii peaks olema, sest on ohver ning tunneb, et pole midagi valesti teinud.

«Kuna olen teistele eeskujuks, siis tunnen, et ma pean seda teiste inimestega kuidagi jagama,» rääkis Kelly väidetavast perevägivallast. «Meedias intervjuid andes tunnen, et tihtipeale, kui ma midagi ütlen, valetan inimestele. Kui ma oma loo ära räägin, teeb see võib-olla edaspidi intervjuude andmise minu jaoks natukene kergemaks.»

Kelly Sildaru. FOTO: Remo Tõnismäe

Isa kui Hunt Kriimsilm

Tõnisel on Kelly ja Henry eduloos väga suured teened. Ta on olnud justkui seitsme ametiga Hunt Kriimsilm, et tema lapsed saaksid olla võimalikult edukad. Alguses tegi ta seda igapäevatöö kõrvalt, ent keskendus siis Kelly ja Henry karjäärile.

Lilian selgitab: «Ühel hetkel oli laagrites ja võistlustel käimisi nii palju, et palgatöö kõrvalt polnud seda võimalik teha. Eeskätt seetõttu, et puhkused on ju piiratud. Et tolleks hetkeks oli Kelly piisavalt edukas ja tal oli palju sponsoreid, ei tekkinud ka küsimust, et arved jääksid maksmata või kõht tühjaks.»

Kelly oli juba väga varajasest east avalikkuse suurema tähelepanu all. Osalt tänu sellele, et oli nii noorena jõudnud sportlasteel suurepärase tasemeni, teisalt tänu fantastiliste tulemusteni. Medaleid on tulnud siit ja sealt ning näiteks oma trumpalal, pargisõidus, on ta võitmatu olnud mitu aastat.

Kelly, Tõnis ja Henry Sildaru 2016. aastal. FOTO: Erik Prozes