Professor: Nabi proovist leitud dopinguainet saab kasutada vähemalt kahel moel

Esimesel puhul on eesmärk tõsta kõige tuntuma meessuguhormooni ehk testosterooni taset organismis. «Testosteroonil on palju toimeid, aga sportlastele huvi pakub see, et testosteroon väga tugevasti stimuleerib lihasvalkude sünteesi. Niisugused ühendid, mis stimuleerivad lihasvalkude sünteesi, aitavad kaasa lihasmassi suurenemisele,» sõnas Ööpik novaator.err.ee portaalile.