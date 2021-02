USA meedia: Woods oleks veidi enne õnnetust ühele autole peaaegu otsa sõitnud

USA meedia kirjutab, et Woods oli õnnetuse ajal teel kohtumisele NFLi staaride Drew Breesi ja Justin Herbertiga. Trio pidi osalema ühe Golf TV saate filmimisel.

Pealtnägijad sõnasid, et kui Woods alustas umbes paarikümne minutilist teekonda majutuspaigast Rolling Hills Country Clubi, oli ameeriklane kärsitu ning soovis kärmelt autoga sõitma hakata. Fox News teatas, et Woods võis tee peal kiirustada, sest hotellist lahkumine venis. Väidetavalt ei toodud jänki autot temani soovitud kiirusega ning see ajas spordilegendi turri.