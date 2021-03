Eesti koondislase valus õhtupoolik: napp kaotus ning rahast ilma jäämine

Ent sellega halvad uudised alles algasid, sest pärast mängu riietusruumi minnes ilmnes, et sinna oli vahepeal sisse murtud ning mängijad rahast lagedaks tehtud.

«Suurepärane organisatsioon ja külalislahkus siin Nymburkis, Tšehhimaal. Meistrite liiga mängu ajal murdis keegi meie riietusruumi ning tegi lahti otseses mõttes kõik kotid ja jopetaskud ning varastas kogu sularaha. «Naljakas» seik on sealjuures, et koroonareeglitest tulenevalt on kogu riik suletud ning sul pole võimalik kusagil käia. Saalis oli parimal juhul 60 inimest täna, ent ikkagi juhtus selline s***,» iroonitses Sassari mängumees Miro Bilan ühismeedias.