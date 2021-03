Sopaloopimine jätkub: Bolšunovi treener viitab, et Klæbo edu taga on doping?

«Klæbo selline edasiminek on olnud üllatav. Olen oma tööd kaua teinud ja võin öelda, et säärast arenguhüpet on väga keeruline saavutada. Sellepärast on mul palju küsimusi ja kõhklusi,» rääkis Borodavko kodumaa meediale.

«Lisaks ei saa me unustada, et Norra koondisele üleüldiselt tehakse väga olulisi erandeid. See on väga vale, et FIS pigistab lihtsalt silma kinni. Norralased üritasid MMi toimumist saboteerida. Vahepeal saime ju aimu, et saame kenasti ka nendeta võistelda. Aga neil on FISi üle endiselt võim, mis teistel puudub.»