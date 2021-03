Treeneri käitumisest Nõmme Kaljule rääkinud mängija sai ükskõikse vastuse: «Ise olid ju nõus»

Nõmme Kalju fännid. Pilt on illustreeriva tähendusega. FOTO: Sander Ilvest

​Sel nädalal raputas avalikkust endise jalgpalluri, kes kasutab tänapäeval nime Mia Belle Trisna, paljastus, et temalt röövis 14-aastasena süütuse üks treener. Postimees vestles eraldi mitme Nõmme Kalju naiskonna köögipoolega tuttava anonüümseks jääda soovinud allikaga, kes usuvad, et ohvreid on veel ning vutiõpetaja «hobist» arendada väljavalitud mängijatega eriti lähedasi suhteid oli teadlik ka tema tööandja.