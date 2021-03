Alaealiste kaitsmine seksuaalse väärkohtlemise eest on Eesti spordis alles lapsekingades

Ehkki väga tahaks, et Trisna lugu olekski üksikjuhtum, ei ole see nii. Sotsiaalkindlustusameti lastemaja teenuse juht Anna Frank-Viron ei pea hetkegi mõtlema, kui juba ütleb, et teab paari analoogset juhtumit. «Alles hiljuti oli Tartumaal ratsutamistreeneri kaasus,» viitab ta Ihaste ratsakooli endisele direktorile Marko Villemsonile, kes tunnistas ennast mullu novembris kohtus süüdi talle esitatud korduvas laste seksuaalses väärkohtlemises ning seksile ahvatlemises, suguühtesse astumises või muus sarnases sugulise iseloomuga teos.