Getuliolt massaaži saanud naine: see tülgastav käitumine tuleb lõpetada

Üks nendest oli 2014. aasta suveni Kalju naiskonnas mänginud Birgit Tikk, kes lahkus klubist 17-aastaselt. Tütarlaps võttis toona Aureliolt eratrenne, kuid ühel hetkel tekkisid tal alaseljaga probleemid, mille peale kutsus treener teda enda juurde massaaži. Jalgpallurile tundus see küll imelik, aga ta eeldas, et ka teised tüdrukud käivad seal.

«Kui ta massaaži tegi, siis ühel hetkel läks asi nii kaugele, et ta tõmbas mul püksid jalast. /.../ Ta tegi mulle massaaži ja äkitselt käppis mind jalgevahelt. Selle peale reageerisin ja küsisin «what the fuck?». Ta lõpetas,» kirjeldas Tikk kõike Soccernet.ee -le.

Laupäeval Postimehe otsestuudios käinud juhendaja sõnas, et see on kõik vale. «Mingit käperdamist pole olnud. Birgit Tikk valetab. Too tüdruk on lausvaletaja. Jutud tema suguelundi näppimisest ei vasta tõele. Ma isegi palusin tal pärast sessiooni riided selga tagasi panna. Ta soovis lihtsalt tähelepanu,» sõnas Getulio.