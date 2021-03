Port: Nabi ei ole siiani B-proovi avanud ja loobus seletuste andmisest

«Nabi palub kohtult esialgse võistluskeelu peatamist, sest EADSE ja EAD on selle seadmisel rikkunud enda kehtestatud reegleid, käitunud vastuoluliselt, varjanud sportlase eest olulist materjali, millega tal nende endi reeglite järgi on õigus enda kaitse ettevalmistumiseks tutvuda ning on läinud vastuollu Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri (WADA) koodeksiga,» seisis pressiteates.

ETV spordiuudiste stuudios käinud EADSE nõukogu liige Kristjan Pordi sõnul on sportlase käitumine arusaamatu.

«Üllatav oli see kindlasti,» tunnistas Port. «EADSE üritab Eesti sporti puhtana hoida ja nagu praegu näeme, et arstid tegelevad patsientidega ja tuletõrjujad kustutavad põlevaid maju, siis meie soovime Eesti sporti puhtana hoida ja teeme seda heast tahtest. See, et meie vastu esitatakse kohtuhagi ja see pressiteade on värvitud halvustavas toonis, on kindlasti üllatav,» lisas ta.

Samas tunnistas Port, et esitatud süüdistusi on neil kerge tagasi lükata. «Kui dopinguproov avatakse ja sealt leitakse midagi, mis seal ei tohiks olla, siis nimetatakse seda halvaks leiuks. Tegemist ongi halva olukorraga. Halba olukorda saab lahendada koostöös ja üheks võimaluseks on, kui sportlane teatab esimese nädala jooksul, kas avada B-proov või ta loobub sellest. Tema viiendal päeval teatas, et tahab B-proovi avada. Tänase päevani nad ei ole B-proovi avanud. Neil on mingid põhjused, miks nad seda ei tee ja neid mina ei tea,» seletas EADSE nõukogu liige.

«Teine on see, et seejärel antakse talle kaks nädalat seletuste andmiseks ja sellest pressiteatest tuleb välja nagu tema puhul poleks seda antud. Tema sellest loobus ja kolmas suurem vaade oleks ka sellele, et me pole süüdistust esitanud. Meie süüdistust ei esita, me kogume andmeid. Süüdistuse esitab distsiplinaarkolleegium. Kui süüdistus on kokku pandud, siis tutvustatakse nii süüdistatavale kui ka distsiplinaarkolleegiumile, millest süüdistus koosneb. Nemad otsustavad, kas ja kuidas karistada. Me ei pea mingit algmaterjali isegi esitama,» jätkas ta.

Heiki Nabi. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Lisaks lükkas Port ümber väite, et Nabi eest oleks mingit materjali ebaseaduslikult varjatud.

Pordi sõnul ei saa Harju Maakohus esialgset võistluskeeldu tühistada, sest antidopinguorganisatsioonidel on selle määramiseks õigus. «see tehakse kaalutletud protsessi tulemusel ühes komisjonis ja selles kaalutluses on üks tähtis komponent. Kui sportlane teatab, et kavatseb võistelda, siis selline keeld kehtestatakse päris automaatselt. Seda juba seetõttu, et võistluskorraldajate jaoks ei tekiks sellist ohtu ja olukorda, kus pärast tuleb välja – ükskõik, kuidas pärast see olukord ka ei klaaruks – ei tekiks olukorda, kus tuleb auhindu ja võistluskohti ümber jagada,» rääkis Port.

«Teiseks, kui tegemist on küllaltki tugeva rahvusvahelise tasemega sportlasega, siis samamoodi. Kolmandaks on riigi renomee. Kui me teame, et Heiki Nabi on rahvusvahelise tasemega sportlane ja see lugu lekkis mitte EAD kaudu, Meil on täielik õigus seda infot avaldada ja järelikult me teeks seda avalikult. Juhul, kui see lekib ja me mitte midagi ei tee, siis kogu Eesti spordi kohta arvatakse: «Ahhaa, te seal midagi tahate varjata». Ega me heas olukorras ei ole, aga oleme jälginud punktilt seda ettekirjutust,» jätkas ta.

Port ei mõista seda, miks Nabi ei ole veel B-proovi lasknud avada. «Õiguslik ruum on nii, et B-proovi avamiseni on kolm kuud ja kui seda ei ole tehtud, siis see otsus tühistatakse ja lähtutakse A-proovi tulemusest. Nende huvides oleks see B-proov võimalikult kiiresti avada. Oletame, kui see on puhas, siis oleks tühistatud automaatselt ka see keeld. Selle asemel käivatakse mitte see koostöö, kus antidopingut ja koodeksit lugedes jõutaks võimalikult kiirelt distsiplinaarkolleegiumisse, kus tehakse otsus. Võib-olla otsus ei ole meeldiv, siis saab selle apelleerida apellatsioonikomisjoni. Aga see protsess oleks kiire, avalik ja läbipaistev,» ütles ta.