Getulio skandaal jõudis otsapidi tema endisele kodumaale

Artiklis kirjutatakse, kuidas praegu Mia Belle Trisna nime kandev endine Eesti tippjalgpallur käis Kanal 2 saates «Õhtu!» rääkimas enda šokeerivat lugu.

«Ma olin jalgpallis tõusmas, mul olid suured unistused ja tahtsin olla järgmine Marta, kes oli populaarne naisjalgpallur. Ta hakkas mind trenni-koju sõidutama. Üks õhtu viis ta mind hoopis metsa äärde ja parkis auto ära. Ta ütles, et kui sa tahad saada järgmiseks Martaks, siis tal see võimekus olemas. Selleks pidin lubama, et teen nii nagu tema ütleb. Tol samal õhtul hakkas ta mind puudutama ja võttis minult süütuse. Sealt see nii jätkus aastaid,» vahendavad nad Trisna kommentaare, mida oleme Postimeheski välja toonud.

Ilta-Sanomat täpsustab, et kuigi jalgpallur juhendaja nime ei avaldanud, siis kaks päeva hiljem tõid Eesti väljaanded Getulio Aurelio Fredo nime ikkagi lagedale. Lisaks kirjutatakse artiklis, et juhtum on tekitanud Maarjamaal palju furoori ning rõhutatakse, et Eestis on seksuaalse enesemääratluse vanuse alampiiriks 14 aastat.

Välja on toodud ka Eesti justiitsministri Maris Lauri ja sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo seisukohad ning lisatud, et Riisalo on lubanud teha ettepaneku seaduse muutmiseks.

Teiste seas on selles küsimuses tugeva seisukoha võtnud ka Selle juhtumi valguses kavatseb Riisalo seadust muuta. «Luban teha ettepaneku seaduse muutmiseks ning viia see koos haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja justiitsministri Maris Lauriga valitsuse ja riigikogu lauale,» tsiteeritakse teda.

Artikli lõpus märgib Ilta-Sanomat, et aastatel 1993-2006 elas ja töötas Getulio Aurelio Fredo Helsingis ja Edela-Soomes, kus juhendas mitmeid madalamate liigade klubisid.