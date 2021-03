Tehva: oleme kõik läbi kukkunud, et saame probleemist teada alles nüüd

«Ühemõtteliselt on sellised asjad Nõmme Kalju klubis hukka mõistetud ja olenemata sellest, millises konsensuslikus rollis oli treener jalgpalluriga suhtes, siis sportlase ja treeneri võtmes nende normide järgi, kus on vaja teha treeneritööd, on see täiesti lubamatu,» rääkis Tehva.

«Siin tuleb üht asja kindlasti tunnistada – me kõik oleme läbi kukkunud selles, et alles 13 aastat hiljem saame teada probleemist, millega oleks pidanud tegelema 13 aastat tagasi. Mul on nendest tüdrukutest väga kahju. Selliseid fakte, mis on nüüdseks ilmunud, ei ole Nõmme Kaljul kunagi teada olnud – muidu oleksime juba ammu väga jõuliselt reageerinud,» jätkas ta.

Tehva sõnul plaanib Nõmme Kalju noorsportlaste väärkohtlemise probleemi laiemalt käsile võtta, ent rõhutab, et tegemist on suure murekohaga, mis ei saa ühiskondlikult piisavalt kajastust.

Kui Tehva kinnitas oma pikas intervjuus – millest ETV spordiuudistesse jõudis vaid paar lauset –, et neil puudusid faktid millegi algatamiseks, siis Eesti jalgpalliliidu (EJL) peasekretär Anne Rei rääkis uudistestuudio otse-eetris vastupidist. «Täna on meil reaalselt laual kaks juhtumit, kus teame, et kannatanu on pöördunud klubi poole. Täna näeme, et treener vallandati klubist alles eelmisel nädalal,» jätkas Rei.

Kõik distsiplinaarmenetluse käigus kogutud materjalid edastas EJL politseile esmaspäeval, et õiguskaitseasutused saaksid materjale hinnata ning näha, kas on toime pandud ka kuritegusid.

Alaliidu enda distsiplinaarasi nii treener Fredo kui ka Nõmme Kalju osas on aga jätkuvalt käimas. Kui esimese osas proovib jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon selgusele jõuda sel nädalal, siis klubi osas ei osanud Rei veel täpset kuupäeva anda.