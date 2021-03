Poolas toimunud kergejõustiku sise-EM lõppes juba kaks nädalat tagasi, kuid üha enam annavad tiitlivõistlustel käinud sportlased ja koondised teada, et on nakatunud koroonaviirusega. Rohkem kui ühe inimese haigestumisest on teatanud juba Suurbritannia, Hollandi, Itaalia, Prantsusmaa ja Ukraina koondised.