Vipers võttis liigahooaja viimases mängus üllatusliku võidu

Kohtumine näiski nii lõppevat, kuid 17 sekundit enne lõppu seadis Erik Potšinik jalule 5:5 viigi. Lisaajal saatis edu lõpuks Vipersit: otsustav värav kanti Denis Kontseuse nimele.

Selles kohtumises on selgeks favoriidiks Panter, sest kui nemad kuuluvad liigas esikolmikusse, siis Vipers on võrdlemisi kindlalt viimane. Lisaks on Panter võitnud kõik kolm sel hooajal toimunud omavahelist lahingut.