Olümpiapiletit jahtiv Kiibus: nii suurte pingete ja ootustega võistlust pole mul varem olnud

Olümpiakoht sõltub vabakava tulemustest ning mitte ainult Kiibuse, vaid ka mitme teise riigi sportlaste esitusest. Pole välistatud, et kõik vabakavale pääsenud ongi OM-pileti kindlustanud, ent üks-kaks viimast (23. ja 24. kohale tulijad) võivad sellest ka ilma jääda.

Lühikavas eelviimase grupi viimase uisutajana jääle tulnud Kiibus teenis 59,65 punkti. Tema lühikava rekord on mullu oktoobris Budapestis saavutatud 65,37.

«Kindlasti olen enda üle uhke, et suutsin selle vägagi pingelise olukorraga toime tulla, eesmärk oli 24 hulka tulla ja mitte seda OM-piletit käest ära anda. Muidugi oleksin tahtnud ilusat ja täiesti puhast sõitu, paraku see praegu ei tulnud,» rääkis Kiibus ERRile.

«Ma arvan, et sellist nii suurte pingete ja ootustega võistlust ei ole mul veel olnud. See oli täiesti uus ja omaette kogemus.»

Treener Anna Levandi lisas Postimehele: ««Stress on siin väga suur ja pinge on õhus. Nägin, et kõik uisutajad olid väga suures stressis, Eva-Lotta pole erand.