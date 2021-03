Martin Reim: endale kuus lasta on alati palju, aga mängijatele mingeid etteheiteid pole

«Kogu see värk on nii kähku käinud, et pole olnud aega palju mõelda. Valmistusin ju isegi diivanil mängu vaatama,» sõnas juhendaja esimese asjana mängujärgsel pressikonverentsil.

«Teadsime, et tuleb keeruline mäng. Teadsime, et väga suur osa koosseisust, kes täna mängisid, tulid ka sõna otseses mõttes voodist laagrisse ja mängule. Kahe päeva jooksul sai koondise treeneritega nende poolt ette valmistatud mänguplaan läbi räägitud. Loomulikult oli algselt ka vähe teine plaan, aga kuna palju mängijaid vahetus, siis tuli asju korrigeerida.

Mõne asja osas pidasime ka aru, kuna meie nägime mängijaid ka treeningul, siis oli hea neil kuulda ka kohapealset infot. Aga üldjoontes taktika, millega mängisime, oli varem paika pandud.

Kui võtta mänguline poolt ette, siis kuus väravat endale lasta on alati palju. Siin pole mingit küsimust. Aga kuivõrd saime ise lüüa ka kaks väravat, siis on asjad natukene paremad. Mängijatele mingeid etteheiteid pole selles osas, et keegi oleks alla oma võimete mänginud või midagi halvasti teinud. Pigem mängiti oma võimete piiril.

Need duellid, mis kaotati, ja [valed] positsioonivalikud: see on kõik kooliraha, kui sa tuled sellisele mängule. Ega siin midagi peita pole: keeruline oli. Väga raske mäng. Tulemuse osas tahtnuks muidugi paremad, aga silmi maha ei peida,» sõnas Reim.

Millega väljaku kõrvalt vaadanuna rahule saab jääda ning milliseid vigu on võimalik paari päevaga elimineerida?

Keeruline kohe pärast mängu midagi öelda. Olen rahul sellega, et mängijad andsid selle, mis neil oli anda. Seal mul etteheiteid ei ole. Aga taktika poole pealt ja mingite positsioonivalikute osas... see on koosolekute teema. Tuleb rahulikult kõik läbi vaadata. Mängu sees sai mõningad muudatused tehtud võrreldes algse plaaniga: näiteks Karl Rudolf Õigust surutud ülespoole. Aga muu plaani osas pidasin lõpuni kinni.

Kuidas toimis koostöö peatreener Thomas Häberliga? Kas ta andis mängu ajal juhtnööre või olid otsused kõik enda omad?

Meil oli kokkulepitud küll, et nemad vaatavad mängu. See on tegelikult alati hea, kui on silmad tribüünil või teleripildil. Sealt on parem ülevaade kui varumeestepingilt ja nii saab teha täpsemaid otsuseid.

Vaheajal me natukene arutasime mõtteid, aga pigem polnud väga tihe suhtlus. Väga üksikud sõnavahetused. Võib-olla pigem selle poole pealt, et meid ootab ees Valgevene mäng ja mis mõtted-soovid sellega seoses on.

Kas Valgevene vastu proovime minna sarnase lähenemise ja persoonidega või üritate paari-kolme päevaga midagi uut ja teistsugust juurutada?

See on homse-ülehomse päev teema. Kuna esimese mänguga jaoks oli nii vähe aega, siis kõik [aur] läks selle mängu taktika mängijatele viimiseni. Pidime neile nii palju selgeks tegema, kui siin pooleteise päevaga sai.

Mitu täiendust järgmisteks mängudeks juurde saate? Kes homme koondisega liituvad?

Minu andmatel peaks Matvei Igonen ja Märten Kuusk tulema Minskisse. Ja Kristo Hussar. Hetkel need kolm on kindlad. Teiste puhul (Markus Jürgenson, Pavel Marin ja Martin Käps - K.J.) on hetkel lahtine. Hoiame silma peal, mis olukord on. Kas on vaja kedagi appi kutsuda või mis võimalused meil kodus on.

Kolm debütanti - Maksim Paskotši, Karl Rudolf Õigus ja Bogdan Vaštšuk - kuidas nende esimese katsega rahule võib jääda?