Debütandid Paskotši ja Õigus: raske oli, aga loodame, et koondisekutseid tuleb veel

Peatreeneri kohusetäitja Martin Reim jäi esmakordselt sinisärki kandnud meeste etteastetega rahule. «Esmamulje on, et poisid olid tublid. Eks Maksim võib öelda, kuidas oli tšehhidega kaitses maadelda. Sellega tuleb tippjalgpallis hakkama saada. Eks oli olukordi, kus ta jäi veel hätta, aga see kõik oli hea kool. Sama Õiguse kohta: tegi korralikku tööd ja kogus kilomeetreid. Häbenema ei pea, kuigi spordimehena on kindlasti kaotada valus,» sõnas juhendaja mängujärgsel pressikonverentsil.

Igapäevaselt Tottenham Hotspuri U18 võistkonna eest rassiv Paskotši lausus, et Eesti esindamine oli tema jaoks väga suur au. Mis puudutas aga jõuliste Tšehhi koondislastega maadlemist, siis selles osas nentis ta ka ise, et jäi näiteks Leverkuseni Bayeri ründaja Patrik Schicki ohjamisega hätta.

«Ei saa öelda, et olen täiesti rahul. Minu jaoks oli [seda] liiga palju. Oli vaja kaitsta paremini, aga üldiselt mulle tundus, et debüüdi jaoks oli see korralik mäng. Andsin endast kõik ja loodan, et varsti tuleb neid mänge veel,» sõnas keskkaitsja.

Ka Õigus nentis, et midagi lihtsat debüüdi juures polnud. «Raske oli. Paras eksam kohe siia esimesse mängu, aga arvan, et see ongi see, mis jalgpalliga kaasneb. Tuli teha tööd ja see oli suhteliselt nauditav. Teeks teinekordki. Loodame, et mu sooritus oli piisav, et edaspidigi koondisekutseid teenida.»

Enne mängu oli Levadia mängumees enda sõnul isegi üllatavalt rahulik. «Kõige suurem pinge, mis keegi mulle saab peale seada, tuleb minu enda poolt. Selle hetke nimel on tööd tehtud ja minu jaoks pidigi see nii olema. Mina vastutan enda tegude eest ja andsin endast väljakul parima,» sõnas ta.