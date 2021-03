Kaks korda Valgevene võrku sahistanud Anier: meel on kurb

Tabamuste autor tunnistas aga pärast mängu, et kuivõrd punkt(id) jäi(d) täna saamata, on temalgi hinges kurbusenoot. «Mul on pigem kurb meel. Või kahju. Pärast sellist võitlust ja sellist lahingut ei saanud võõrsilt mingit punkti. Pigem on kahju,» sõnas Paide Linnameeskonna ründaja usutluses Eesti ajakirjanikele.

Peatreener Thomas Häberli otsustas täna Valgevene vastu minna kahe ründajaga ning nõnda moodustasid ees tandemi Henri Anier ja Rauno Sappinen, kel aga enne avavile kõlamist ühist koostööd lihvida ei õnnestunud.

«See oli täiesti esimene kord, kui nii peale läksime. Trennis me koos teha ei saanud, sest Rauno tegi eile pärast Tšehhi mängu lihtsamaid harjutusi,» avas Anier tausta.

Seda arvesse võttes tasub ründeduo tööga kohe eriti rahule jääda. Nõnda arvas ka kesktormaja. «Võime ründepoolega rahul olla: lõime kaks väravat. See on Eestisuguse võistkonna jaoks kõva saavutus, nagu me sündmuste käike teame,» viitas ta mullusele seitsmemängusele põuaperioodile.

«Meie saime [Raunoga] väga hästi hakkama, aga kahju, et tulemust ei saanud,» sõnas Eesti koondise kõigi aegade väravaküttide edetabelis 16 tabamusega kuuendale kohale tõusnud Anier.

Ründaja sõnas, et tema uskus ka pärast Karl Rudolf Õiguse punast kaarti, et meil on võimalik veel vähemalt viigipunkt Minskist kätte saada. «Mina uskusin lõpuni, nagu ka kogu meeskond, olgugi et kümnekesi üheteistkümne mängida pole lihtne. Eriti koondisetasemel. Mina uskusin, et suudame veel,» lausus Anier, kes leidis sarnaselt Vassiljevile, et endale sisselastud väravad olid täiesti ärahoitavad. «Mulle ei meeldi selliseid väravaid saada, aga see on jalgpalli üks osa.»

Põgusalt puudutati Anieriga ka jaanuarikuist saagat, kui tema Thomas Häberli koondisenimekirja veel ei kuulunud. Kas nüüd, löönuna kahes mängus kolm väravat, suutis ta tõestada, et tema koht on ikkagi rahvusesinduses?