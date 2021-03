Postimehe aruanne ⟩ Optimismi süstinud tabamused ning valusad õppetunnid

Null, mis sisendab optimism. Fakt, et Eesti jalgpallikoondisel on pärast kaht MM-valikmängu tabelis null punkti, ei üllata ilmselt kedagi. Samamoodi olime pärast kaht kohtumist kuival ka 2014. ja 2010. aasta MM-valiksarjas ning eelmiseski MM-valikgrupis – mitte segi ajada EM-kadalipuga, kus alagrupid on suuremad ja Eestil on kõrgemas loosikausis paiknemisega suurem šanss saada endast nõrgemaid vastaseid – olid asjalood teistsugused, kuna teises voorus õnnestus meil kodus madistada Gibraltariga, keda siis 4:0 võideti. Küll tasub praegusele nullile lisada koroonaklausel: mis saanuks, kui Eesti poleks pidanud poolt rahvusesindust kiirkorras välja vahetama?

Ent olgu sellega kuidas on, palju tähtsam on keskenduda teisele numbrile, mis kahe mängu järel tabelist vastu vaatab: neli löödud väravat! Eelmises valiktsüklis Karel Voolaidi käe all tundsid vutiajakirjanikud tõsimeeli ühel hetkel muret, kas detsembris lõpus saab ikka hõbepalli – koondiseaasta ilusaima tabamuse trofee – välja anda. Olid ju sinisärgid vahepeal seitse mängu järjest ründes kuival. Fakt, millele viitas Valgevene mängu järel ka Henri Anier.

Lõpuks väravad, sh ilusad, ikkagi tulid ning hõbepall rändas Rauno Sappinenile. Tänavu võime aga rahumeeli juba praegu tõdeda, et vähemalt selle küsimuse jagu on meie murekoorem kergem. Pealegi kaasneb väravatega alati emotsioon. 2:6 ja 2:4 allajäämistes pole midagi ilusat, kuid ometi on need tunduvalt lihtsamini seeditavad kui kuivad 0:4 ja 0:2, mis väravatevahe poolest samad.

Värav = emotsioon, nagu ka pildilt on näha. FOTO: DZIANIS KASTSIUCHENKA/REUTERS/Scanpix

Tiiser eesootavaks vutifilmiks. Seda, et Thomas Häberli (ja kohusetäitja Martin Reim, kes laagris viibides endapoolset sisendit annab) otsustas Valgevene vastu minna viiemehelise kaitseliiniga, ei saa pidada üllatuseks. Juba jaanuarikuine sõprusmäng Ferencvarosega näitas, et šveitslane kasutab meelsasti säärast lahendust, mis võimaldab vajadusel tagalas asjad kokku pakkida (loe: viis kaitsjat), kuid samas annab ründesse tõustes võimaluse sealgi ülekaalu tekitada (loe: äärekaitsjad kehastuvad ääreründajateks).

Irooniline on siinjuures asjaolu, et just Reim oli see, kes viimati Eesti koondises viiemehelist kaitseliini juurutada üritas. Ja lõpuks nõuti sellega kaasnenud tulemuste eest vutiringkondades praktiliselt tema pead…

Ent tulles tagasi formatsiooni juurde, siis selle kõige suurem pluss on asjaolu, et see lubab Eestil taas kasutada kaht ründajat. Rauno Sappinenist on küll sirgumas Euroopa tasemel ründaja, kuid kahe-kolme (või isegi nelja) mehe vastu üksinda rassides ilmneb ikkagi kurb tõsiasi, et temagi on vaid üksainumas inimene ega suuda mitme mehe eest rabada.

Täna oli Sappinenil ees kasutada Henri Anieri tugi ja omavahel oskasid kesktormajad söötu lükata küll. Seda hoolimata faktist, et nad ei jõudnud kokkumängu harjutada üheski (!) trennis. Kaks ründajat tähendas ka seda, et valgevenelastel tuli jälgida kaht meest (loogiline, eks). Anieri avavärava puhul mängis see aga olulist rolli, sest vastasel juhul poleks Paide Linnameeskonna ründaja Maksim Bordatšoviga üks-ühele (õla)duelli jäänud.

Uue formatsiooniga ei pea Rauno Sappinen ees enam üksinda rassima. FOTO: DZIANIS KASTSIUCHENKA/REUTERS/Scanpix