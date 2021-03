UFC meister läks sarja bossiga raha pärast tülli, vaidlusesse kisti ka Conor McGregor

Endine kahekordne poolraskekaalu kuningas Jones läks endast välja pärast nädalavahetusel toimunud UFC raskekaalu tiitlimatši, kus 34-aastane Kameruni võitleja Francis Ngannou alistas teise raundi nokaudiga Stipe Miocici.

Võistlusjärgses intervjuus esitas Ngannou väljakutse Jonesile ning nimetas ameeriklast MMA kõigi aegade parimaks võitlejaks. Külma dušina kõlas aga UFC juhi White’i hilisem kommentaar, kus viimane arvas, et Ngannou peaks järgmisena ringi astuma ühe teise võitlejaga.

«Ngannou peaks ikkagi Derrick Lewisega võitlema. Aga kui Jones tahab päriselt võidelda, siis... Üks asi on lihtsalt säutsuda, et ma tahan seda matši, olen kaalu võtnud jne. Kas ta ikka tahab võidelda?» küsis White.

White’i kommentaarile vastas Jones säutsudes, et toogu raha lagedale, siis on ta valmis areenile astuma. «Kui kellelgi on veel küsimus, kas ma tahan võidelda, siis vastus on jah. Samas tahan ma ka raha teenida,» oli Jones konkreetne.

Conor McGregor wants big money, it’s expected. Jon Jones wants money, now he’s scare. — BONY (@JonnyBones) March 28, 2021

«Kui Conor McGregor tahab saada palju raha, siis see on normaalne. Kui Jon Jones tahab raha, siis ta on argpüks,» tõstatas Jones küsimuse. «Olen palju tööd teinud, võtnud kaalus juurde. Ma pole kunagi ühtegi matši kaotanud. Nüüd järsku öeldakse, et ma olen argpüks. Täielik jama!» põrutas Jones.