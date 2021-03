Reim Ibrahimovici vastu mängimisest: iga kaitsemängija unistus teda nullil hoida

Rootslased tulevad homme võrreldes MM-valikmängudes Gruusia ja Kosovoga Eesti vastu väljakule hoopis teistsuguses rivistuses. See on ka igati loogiline, sest tegu on maavõistlusega. Reim tõdes, et Eesti sarnast käiku ilmselt ei tee ning soovib kasutada võimalikult palju mängijaid, kes ka valikmängudes Tšehhi ja Valgevene vastu väljakule astusid.

Olenemata sellest, et Rootsi enda parimas rivistuses väljakule ei tule, siis ootab Reim keerulist lahingut. «Meie jaoks see midagi ei muuda, kuna kvaliteeti neil jagub. Süsteem on ikkagi sama, mida nad viimastel aastatel viljelenud ning tasemes ei erine nad palju Tšehhist. Mängustiil on küll erinev, kuid meie poistele taaskord hea mõõdupuu, kus üle ronida,» selgitas peatreeneri asetäitja Eesti meediale.

Nagu igal võistkonnal on ka Rootsil mõned nõrgad küljed. Just neid soovib Reimi sõnul Eesti võimalikult hästi ära kasutada, kuid eelkõige tuleb homme endal kaitses kõik korras hoida. «Nendel meeskondadel, kes proovivad mängu domineerida, tekivad enamasti augud äärekaitsesse. See võib anda meile võimalused, kuid enne tuleb enda kaitse korralikult lukku keerata,» tõi Reim esile.

Ilmselt mitmed Eesti koondise mängumehed lootsid mängida ka superstaar Zlatan Ibrahimovici vastu. Homme istub 39-aastane ründetuus küll vahetusmeeste pingil, kuid selles aknas pole ta veel väravat löönud. See jätab võimaluse, et mees soovib ikkagi Eesti vastu väljakule tulla. «Mis ma ikka poistele Zlatani vastu mingimisest soovitada oskan. Tuleb tarkusi kasutada ja ilmselt on iga kaitsemängija unistus Zlatan nullil hoida. See jääks pikaks ajaks meelde,» kostis Reim.