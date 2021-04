Koroonaviirusega nakatunud Mart Seim: esimene nädal oli täielik energiapuudus, raske oli sundida end sööma

«Eks see algas sedasi, et tekkis kerge väsimus mõned päevad varem ja siis kuskil kaks ja pool nädalat tagasi tuli täielik energiakadu. Ma ei saanud enam voodist püsti ja magasin ööpäevaga kuskil 16 tundi,» kirjeldas Seim.

Tema sõnul andis esimesena positiivse proovi trennikaaslane Leho Pent ja seejärel tuvastati viirus ka temal. Juba 20. märtsi õhtul kinnitas tema treener Alar Seim, et 3. aprillil Moskvas algavad Euroopa meistrivõistlused jäävad seekord vahele ja seda tõdes ka jõutõstja ise.

Umbes neli-viis päeva pärast diagnoosi otsustas Seim teha esimest korda taas trenni. «Mõtlesin, et võiks natuke võimelda ja proovida, et ehk saab järje peale. Keharaskusega võimlesin natuke, tegin mõned hüpped ja asjad. Keha reageeris sedasi, et kaks tundi hilhem olid külmavärinad ja jõud kadus ära. Sain aru, et niipea sellest ei taastu,» tunnistas sportlane.

«Esimene nädal oli täielik energia puudumine, jõuetus. Suht raske oli sundida end sööma, rääkimata trennist,» lisas ta.

Nüüdseks on ta viirusest enam-vähem taastunud ja tõstab vaikselt treeningute intensiivsust. «Täna (eile - toim.) tegin juba väikese küki 200 kiloga, aga see on minu maksimaalsest jõust 50 protsenti. Eriti head need numbrid veel ei ole,» sõnas tõstja.

«Sel nädalal oli enesetunne juba täitsa hea ja energiatase on ka taastunud. Tundub, et olen sellest viirusest lõpuks jagu saanud,» oli ta siiski lootusrikas.

Taastumisel on kasutanud Seim ka barokambri abi, mille eesmärgiks on organismi turgutada. «Seal saab oluliselt suuremal määral hapnikku omastada rõhu all ja seda on maailmas ka kasutatud koroonaviiruse järgestest kõrvalmõjudest taastumisel,» seletas sportlane.

Märtsis Postimehele antud intervjuus tunnistas treener Alar Seim, et praeguse info järgi saab kohtade asjus määravaks 31. mail Saudi Araabias toimuv juunioride MM, kus sportlastel, sh Seimil, on võimalik väljaspool arvestust osaleda. Ent rõhutada tuleb sõnu «praeguse info järgi».